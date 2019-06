L'Orchestra sinfonica prova a ripartire: Antonino Marcellino nuovo sovrintendente

Dopo il "passo falso" con Ester Bonafede, prima rieletta sovrintendente e poi rimossa per "conflitto d'interessi", la Fondazione orchestra sinfonica siciliana prova a ripartire. Come nuovo sovrintendente è stato scelto Antonino Marcellino, 57 anni, originario di Catania. E' professore universitario di musicologia a Roma, insegnante di storia della musica all'istituto Bellini di Catania, animatore di numerosi festival nel Catanese.

La decisione è stata presa all’unanimità nel tardo pomeriggio dal consiglio di amministrazione guidato da Stefano Santoro con i voti a favore dei consiglieri Giulio Pirrotta (in rappresentanza del Comune) e di Sonia Giacalone (in rappresentanza dei lavoratori Foss). Il nome del professore Marcellino era tra i 34 che avevano aderito all'avviso pubblico diffuso dalla Fondazione due mesi fa.

Inizialmente l'incarico era stato affidato a Ester Bonafede, architetto ed ex assessore regionale che era già stata sovrintendente dell'Ente. Su di lei però pesava unìindagine per alcune spese proprio sulla passata gestione. Così, non senza polemiche, il Cda aveva revocato l'incarico.

Gallery