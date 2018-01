Un fascio di luce tricolore illumina gli stucchi del Serpotta all’interno dell’abside dell’Oratorio di Santo Stefano protomartire. L'iniziativa è dell'associazione Extroart in occasione di Palermo capitale della cultura.

In occasione di tutti i concerti, visite guidate, convegni e mostre (queste ultime compatibilmente con gli allestimenti) gli angeli saranno illuminati con un fascio tricolore che riprende il logo storico della Extroart. “Siamo fiduciosi -dice Ludovico Gippetto presidente della Extroart -che la nostra città raccogliendo questa preziosa opportunità di capitale italiana della cultura possa sviluppare un ulteriore percorso per una crescita globale della nostra città. Una tappa utile per promuovere a livello nazionale e internazionale quanto di buono e di bello c’è e si fa a Palermo”.