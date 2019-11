Cancelleri: "Passi avanti per un tunnel sotterraneo per l'aeroporto, caro voli? Pensiamo a tariffe sociali" | VIDEO

Un'opera lunga 12 chilometri, del costo di 1,2 miliardi, che attraversi la città, sottoterra e sotto mare, bypassando la circonvallazione. E' il progetto redatto dall’Autorità portuale con Anas, Regione e Comune e inoltrato al ministero delle Infrastrutture con l’obiettivo di inserirlo nel programma Ue "Ultimo Miglio". Ne hanno parlato questa mattina al Provveditorato alle Opere pubbliche il viceministro alle Infrastrutture e Traporti, Giancarlo Cancelleri, e il provveditore di Sicilia e Calabria, Gianluca Ievolella.

Il tunnel partirà dallo svincolo dell'A19 all'ingresso della città e finirà allo svincolo di via Belgio e collegherà il porto e l'aeroporto di Palermo con la viabilità autostradale (la Palermo-Catania e la Palermo-Mazara) senza attraversare la città. "E' un'opera che nelle altre parti del mondo è abbastanza normale e lo sarà anche per Palermo - ha sottolineato Ievolella - i tempi di realizzazione sarebbero di circa cinque anni". "Il 2020 - aggiunge il viceministro - sarà un anno di grandi soddisfazioni. Risolveremo problemi che durano da anni, come il Ponte Himera sulla A19 e i cantieri aperti di Bolognetta sulla Palermo-Agrigento, per quali stiamo trovando soluzioni con Anas".

A margine dell'incontro, il viceministro Cancelleri si è fermato a parlare anche della questione del caro voli. "Gli aeroporti di Catania e Palermo non sono interessati nella continuità territoriale? Lo deve chiedere la Regione e non lo ha fatto. Quando lo farà, il ministero si impegnerà su questo tema. La continuità territoriale per Trapani e Comiso già esiste, è stata finanziata per quasi 50 milioni di euro e partirà nel marzo 2020, per ritardi della Regione e non del governo".

Soluzione più immediata sarebbe quella dell'inserimento delle tratte sociali nella legge di bilancio. "Questa settimana - ha detto - abbiamo incontrato Enac, la settimana prossima vedremo Vueling, per capire perché ha lasciato l’isola, e Alitalia. Nell’immediato stiamo cercando di mettere in campo la soluzione che ci viene data dalla Commissione europea che è quella della tariffazione sociale. Dobbiamo vedere se applicarla solo ad alcuni soggetti che si spostano per motivi particolari, come studenti, anziani e sportivi, o se adottarla per tutti i siciliani per condizioni di particolare isolamento".