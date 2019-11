Senza stipendio da mesi, lavoratori garantiscono l'assistenza agli studenti disabili

L’anno scolastico è iniziato così come il lavoro degli operatori che si occupano di assistenza specialistica per gli alunni diversamente abili. E ciò nonostante attendano da mesi gli stipendi del periodo aprile-giugno 2019. Una situazione simile a quella che si è verificata in alcune scuole di Bagheria.

A lanciare un appello sono gli stessi lavoratori - che prestano servizio nelle scuole della direzione didattica De Gasperi e dell’istituto comprensivo Maneri-Ingrassia - secondo i quali gli istituti scolastici avrebbero già incassato dal Comune ma non avrebbero provveduto a "girare" le somme necessarie per i pagamenti.

Nel caso di Bagheria si tratta di cooperative o associazioni che si occupano degli alunni con disabilità e aspettano che il Comune provveda all'erogazione dei fondi per i pagamenti. Molti di questi hanno iniziato a lavorare nell'ultimo mese malgrado ormai da molti mesi attendano quanto spetta loro.