Incidente in fabbrica a Termini, giovane operaio perde una falange della mano

Giovane operaio perde una falange durante il turno di lavoro in fabbrica. Un ragazzo di 22 anni è stato soccorso questa mattina nell’area industriale di Termini Imerese, all’interno di uno stabilimento dove vengono costruiti impianti navali e industriali. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri che ora indagano sull’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione - per cause ancora da accertare - si sarebbe rotto un tirante che sosteneva una lastra di ferro. Non è chiaro se sia stato il tirante a tranciargli la terza falange di una delle dita della mano destra o se la mano sia rimasta schiacciata sotto il pesante blocco di metallo. Il giovane operaio è stato portato in ambulanza al Civico di Palermo per tentare di ricucire la parte mancante.

“Il nostro giovane collega sta bene - spiega un altro lavoratore - ma non è stato possibile riattaccare il dito nonostante gli operai della ditta stessa abbiano tenuto il pezzo sotto ghiaccio e lo abbiano consegnato agli operatori sanitari”. Il 22enne è stato infatti sottoposto a un intervento nel reparto di Chirurgia plastica dove i medici hanno stabilito per lui una prognosi di 10 giorni.