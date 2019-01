Incidente sul lavoro in zona Pagliarelli, cadono dal ponteggio: feriti 2 operai

Incidente sul lavoro in zona Pagliarelli. Due operai sono rimasti feriti gravemente dopo una caduta dal ponteggio su cui si trovavano per le opere di dismissione di un capannone in via Gaetano Costa, la strada che costeggia la Palermo-Sciacca. I lavoratori sono stati soccorsi dal personale del 118 e portati in ospedale al Policlinico con alcune sospette fratture agli arti inferiori e altre lesioni da valutare con esami specifici.

Dopo la caduta e l'arrivo delle ambulanze sono intervenute sul posto alcune volanti. Non è ancora chiaro se i due abbiano perso l'equilibrio, magari a causa del maltempo, o se abbia ceduto il ponteggio. Toccherà agli agenti di polizia e al personale dell'Ispettorato del lavoro verificare in quali circostanze sia avvenuto l'incidente e se i due avessero rispettato le prescrizioni previste dalle norme di sicurezza sul posto di lavoro.