Doccia fredda per i lavoratori dell'Opera Pia: il giudice conferma i licenziamenti

Si spengono definitivamente le speranze dei lavoratori dell’Opera Pia cardinale Ruffini. Il giudice del lavoro Fabio Civiletti ha stabilito che i 42 dipendenti non verranno reintegrati, ma otterranno diciotto mensilità. Il giudice ha dato ragione, su quasi tutti i punti, all’ente presieduto dall’arcivescovo Corrado Lorefice che aveva licenziato i lavoratori a causa delle difficoltà economiche in cui versava l’Opera Pia.



"Il tribunale - si legge in una nota dell'Arcidiocesi - ha riconosciuto che la natura privatistica dell’Opcer, ribadita in tutte le decisioni dell’autorità giudiziaria, e la cessazione dei servizi, non più sostenibili stante l’acclarata e incontestabile crisi finanziaria dell’Ente, giustificano pienamente i provvedimenti adottati da questo cda secondo canoni di sana e oculata gestione e in una logica di risanamento non più rinviabile Per questi motivi, vengono dichiarati risolti i rapporti di lavoro ed è esclusa ogni possibilità di reintegrazione di alcuno dei ricorrenti per la sopravvenuta impossibilità di mantenere le prestazioni nell’organico dell’Opera Pia".

I lavoratori nei mesi scorsi hanno dato vita a numerose proteste, chiedendo di essere rientegrati perchè i licenziamenti erano ritenuti illegittimi e l'arcivescovo Lorefice è finito al centro delle polemiche. Del caso si era occupata anche la trasmissione televisiva Le Iene. La Diocesi ha sempre respinto le accuse, parlando di "mistificazione mediatica"

Nella nota si sottolinea che "considerata la situazione dei lavoratori, privi di reddito e di valide prospettive occupazionali, viste le condizioni soggettive e oggettive, discendenti dalle decisioni dei giudici di Palermo, l’Opera Pia Cardinale Ruffini, che aveva offerto già questo suo impegno a tempo debito, corrisponderà, a ciascuno dei ricorrenti, una somma parametrata secondo i criteri enunciati nelle pronunzie giudiziali, sperando vivamente che ciò aiuti a migliorare la condizione degli stessi lavoratori e delle loro famiglie. Il Consiglio di amministrazione dell’Opera Pia, all’esito di un percorso così doloroso per tutti, ancora una volta sottolinea che è destituita di fondamento ogni ipotesi di estinzione dell’Opcer e conferma la volontà di continuare l’attività con una gestione prudente e responsabile: così, attraverso il contributo volontario delle migliori forze sociali presenti sul territorio, riprenderà a breve la sua vocazione originaria, di solidarietà e di aiuto ai poveri, agli ultimi, ai più bisognosi".