Università Lumsa: Open Day a Palermo per i corsi di laurea 2018-2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Lumsa è oggi – secondo i dati Almalaurea 2017 – una delle università non statali italiane con il più alto grado di soddisfazione degli studenti (il 96,7% contro l’87,6% del dato medio nazionale); in grado di garantire un’alta regolarità degli studi (67,1%% dei casi su una media nazionale del 48,8%); in un ambiente sereno, a partire dal rapporto studente-docente (positivo per il 95,4% degli studenti su una media dell’84,9%) fino alla qualità delle aule (adeguate secondo il 94,6% degli studenti su un 70,2% di media nazionale). La sede di Palermo dell’Università Lumsa apre le sue porte agli studenti delle scuole superiori che quest’anno dovranno sostenere l’esame di maturità e che, subito dopo, saranno chiamati a scegliere se, dove e su quali aree proseguire i propri studi all’università. L’evento, in programma per mercoledì 9 maggio 2018, permetterà anche alle famiglie degli studenti di entrare all’Università, confrontarsi con i docenti e supportare i propri figli nella scelta consapevole del futuro corso di laurea.

Situata nel cuore della città, in via Filippo Parlatore 65, in un edificio storico di prestigio recentemente rinnovato, la Lumsa è dotata di strutture e laboratori di avanguardia dove il rispetto della tradizione umanistica si coniuga con le nuove prospettive di formazione didattica e professionale attraverso l’impiego delle più moderne attrezzature informatiche. La Lumsa, che è operativa in Sicilia da oltre venti anni, offre per l’anno accademico 2018-2019 un’offerta formativa composta da tre corsi di laurea triennali in Economia e commercio, Scienze dell’educazione, Scienze del servizio sociale e del non profit; due corsi di laurea magistrali a ciclo unico in Giurisprudenza e in Scienze della formazione primaria; un corso di laurea magistrale in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali e un corso magistrale nuovo in partenza Economia e Management.

Si tratta di un’offerta formativa fortemente basata sulle esigenze della società a partire dai corsi storici come Giurisprudenza ed Economia e commercio. Entrambi i percorsi sono ora eccellenze nell’intera Sicilia grazie alla presenza, per Giurisprudenza, di un Programma internazionale, del double degree (doppio titolo di laurea) con la St. John’s University di New York e del Global Law Fellows Program che permette agli studenti di scrivere la propria tesi di laurea negli Stati Uniti. Per Economia e commercio è invece la forte spinta innovatrice dell’economia civile e internazionale a rendere questo corso unico e un punto di riferimento per chi vuole studiare economia a Palermo.

L’area dell’educazione e della formazione primaria, inaugurata lo scorso anno, permette ai laureati di entrambi i corsi di ottenere un titolo abilitante all’insegnamento negli asili nidi e in altre strutture per la prima infanzia nel primo caso (Scienze dell’educazione); nella Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria nel secondo (Scienze della formazione primaria). La terza area formativa, quella del servizio sociale, è invece ospitata nella sede di Santa Silvia, appena fuori città. Da qui parte il percorso dei futuri operatori e assistenti sociali. A chiudere il quadro dell’offerta formativa a Palermo è la Scuola di specializzazione per le professioni legali con il corso biennale, indirizzo giudiziario-forense, che porta al conseguimento del Diploma di specializzazione, uno dei titoli per poter accedere al concorso in Magistratura o ai fini del compimento del periodo necessario per l’accesso alle professioni di avvocato.

La Lumsa, forte dei suoi valori cattolici, agevola lo studio universitario promuovendo ogni anno una serie di iniziative e borse di studio, anche attraverso l’Associazione Luigia Tincani (dedicata alla fondatrice dell’Ateneo, ndr). Gli studenti della Lumsa possono inoltre concorrere ai bandi statali delle borse di studio di Ersu Palermo o di Laziodisu (nella Regione Lazio).