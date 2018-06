Cani antidroga, indagini e intercettazioni con i più piccoli, open day al comando della finanza

Un giorno "in divisa" con mamma e papà per scoprire la legalità. Si è svolta questa mattina un’innovativa iniziativa organizzata dal Comando provinciale della guardia di finanza che ha aperto le porte le porte della caserma per far vivere ai più piccoli un giorno da finanziere tra le perquisizionidei cani antidroga, piccoli dibattiti e un gioco di ruolo arricchito da vere e proprie intercettazioni.

A dare il via alla giornata la dimostrazione delle unità cinofile che hanno illustrato gli equipaggiamenti utilizzati durante le operazioni. Poi la visita guidata degli uffici dei reparti, dove una cinquantina di ragazzini - tra cui anche un gruppo scout - ha potuto toccare con mano gli strumenti degli investigatori che ogni giorno, anche quando i "riflettori" sono spenti, vanno a caccia di criminali o illeciti. Quindi la presentazione del tema "La mafia attraverso il codice Provenzano", a cura del giornalista de La Repubblica Salvo Palazzolo.

Dopo l’intervento del maresciallo in congedo Angelo Crispino, precursore delle indagini finanziarie e collaboratore di Giovanni Falcone, sul tema "follow the money rule" (segui i soldi), i ragazzini si sono cimentati in una vera e propria indagine sotto forma di gioco di ruolo: "Noi più forti di loro". A concludere la conferenza stampa con il comandante del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo Francesco Mazzotta.

