L'omicidio davanti alla discoteca, il giorno dei funerali di Paolo: lutto cittadino a Cinisi e Terrasini

Lutto cittadino oggi a Cinisi e Terrasini. I sindaci Giangiacomo Palazzolo e Giosuè Maniaci, dopo l'omicidio di Paolo La Rosa, hanno firmato l'ordinanza in segno di cordoglio e rispettosa partecipazione al dolore della famiglia. I funerali, a differenza di quanto comunicato inizialmente non si terranno alle 15.30 nella chiesa di Piano Peri, a Cinisi, ma in piazza Vittorio Emanuele Orlando: così è stato deciso per motivi di ordine pubblico. A presiedere la liturgia sarà l'arcivescovo di Monreale Michele Pennisi. Per volontà dei genitori, la camera ardente è stata allestita ieri sera, alle 19, all'interno del ristorante Grace. Rimarrà aperta fino alle 15.

"L'evento ha colpito profondamente la comunità - si legge nell'ordinanza del sindaco di Terrasini - suscitando smarrimento e sgomento per la prematura e tragica scomparsa e il dolore della famiglia è diventato dolore condiviso. Per questo le bandiere negli edifici comunali saranno esposte a mezz'asta e i cittadini sono invitati ad esprimere la loro partecipazioneevitando comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto". A Cinisi, il sindaco Palazzolo oltre a proclamare il lutto cittadino ha sospeso i festeggiamenti per il Carnevale di Cinisi.

La famiglia di Paolo ha lanciato un messaggio ad amici e residenti, attraverso il profilo della sorella minore del 21enne: "E' nostro desiderio che invece di comprare fiori, facciate una donazione libera in una cassetta a disposizione, a casa e poi in chiesa, di chiunque desidererà contribuire. Il tutto verrà devoluto al reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale civico di Palermo. Ogni sorriso che regaleremo, sarà un sorriso per Paolo". Si tratta del secondo messaggio postato su Facebook. Lunedì scorso i familiari avevano chiesto alla comunità di "lasciare lavorare i carabinieri. Di non generare altro odio e violenza perché già ce ne è stata troppa e noi ne stiamo piangendo le conseguenze. Giustizia, questo è ciò che vogliamo, giustizia vera! Vi chiedo, invece, di pregare per Paolo e tutta la famiglia e di vivere la vostra vita con gioia e amore, come Paolo avrebbe fatto".

Per l’omicidio di Paolo La Rosa è stato fermato Alberto Mulè, mentre il cugino Filippo Mulè è stato per favoreggiamento (lo avrebbe aiutato a nascondersi). Quest'ultimo è stato fermato per un tentato omicidio di settembre scorso, a Magaggiari.



Gallery