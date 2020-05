Assassinato dalla mafia a colpi di lupara: 65 anni fa l'omicidio di Salvatore Carnevale

Il 16 maggio 1955 la mafia uccideva Salvatore Carnevale, sindacalista della Cgil, socialista, fondatore e segretario della Camera del lavoro di Sciara (Palermo). Domani, per il 56° della sua uccisione per mano della mafia, alle 10, a Sciara, in piazza Salvatore Carnevale, in forma privata, la deposizione di una corona da parte del sindaco Roberto Baragona e del segretario d'organizzazione Cgil Palermo Francesco Piastra.

Bracciante e sindacalista socialista di Sciara, Carnevale venne assassinato a colpi di lupara a 31 anni, all'alba del 16 maggio 1955, mentre si recava a lavorare in una cava di pietra gestita dall'impresa Lambertini. I killer lo uccisero mentre percorreva la mulattiera (trazzera) di contrada Cozze secche. Carnevale aveva dato molto fastidio ai proprietari terrieri per difendere i diritti dei braccianti agricoli: era infatti molto attivo politicamente nel sindacato e nel movimento contadino. Il delitto Carnevale è stato il primo che ha avuto un'eco nazionale. Forse anche perché si mobilitarono subito uomini politici di primo piano come Sandro Pertini.

"La lezione di Salvatore Carnevale, la sua lotta per rendere più umane le condizioni di vita e di lavoro nelle campagne, per l'affermazione dei diritti, del salario contrattuale e della sicurezza è quanto mai attuale - dichiara Enzo Campo (Cgil) -. Salvatore Carnevale fa parte dei caduti del movimento contadino siciliano che, a partire dai Fasci siciliani e fino al secondo dopoguerra, si batterono per liberare l’isola dall’oppressione della mafia e del latifondo. Dopo un lungo periodo di oblio, oggi stiamo cercando di recuperare tutte le storie dei nostri contadini e dirigenti caduti. Esattamente un anno fa a Palermo abbiamo dedicato due strade contigue a Turi Carnevale e alla mamma Francesca Serio. La memoria di Salvatore Carnevale e di Francesca Serio è patrimonio della Cgil, di tutto il mondo del lavoro e della migliore storia d'Italia. E il recupero della memoria che messo in moto è un monito fondamentale per proseguire nell'impegno che da sempre ha caratterizzato la Cgil nell'affermazione dei diritti e della giustizia sociale”.



“La storia – prosegue Francesco Piastra - ci insegna a continuare quell'impegno di emancipazione portato avanti attraverso il sacrificio di molti uomini, donne e di tantissimi sindacalisti. Attraverso l'affermazione dei diritti oggi, ancora più di ieri, siamo impegnati a riprendere quella azione forte di contrasto alla mafia e a ogni forma di violenza e criminalità. Carnevale, a capo delle lotte per chiedere l'assegnazione delle terre ai contadini, minacciato più volte dalla mafia, non si arrese mai: continuò la sua azione sindacale fino all'ultimo, organizzando gli operai della cava Lambertini per rivendicare il diritto alle otto ore lavorative e al salario. La sera del 10 maggio la mafia gli intimò di lasciare perdere e il 12 maggio, per tutta risposta, Carnevale proclamò lo sciopero per il rispetto dell'orario di lavoro. Pochi giorni dopo fu ucciso”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Ricordare Carnevale e mamma Francesca – afferma Dino Paternostro, responsabile Legalità Cgil Palermo, che domani alle 17,30 interverrà alla conferenza streaming su Carnevale, sulle pagine fb di Esperonews e del blog Radio Madonie Centrale - significa fare memoria di una delle pagine più belle ed eroiche della resistenza alla mafia del movimento sindacale e dei siciliani onesti. Salvatore e mamma Francesca ancora oggi ci insegnano a non chinare la testa davanti ai prepotenti e ai criminali; ci insegnano a lottare con determinazione per creare lavoro e sviluppo nella legalità per liberare i giovani e l’intera società dal giogo della mafia”.