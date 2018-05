Omicidio in via Bergamo, pregiudicato ucciso a colpi di pistola

Il corpo è stato trovato riverso per strada in vicolo fondo Basile, non lontano da via Decollati dove c'è la Missione "Speranza e Carità" di Biagio Conte. Sul posto la polizia, i carabinieri e i vigili del fuoco