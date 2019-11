VIDEO | Giustizia lumaca: omicidio Dalla Chiesa, arriva il risarcimento dopo 37 anni

Riconosciuti dalla Corte d'Appello di Milano 400 mila euro a ciascuno dei tre figli del generale ucciso a Palermo. Rita Dalla Chiesa: "Non ce l'aspettavamo". La sentenza si basa sul fatto che lei e i suoi fratelli "in età ancora giovane abbiano subito gravi sofferenze in seguito alla tragica perdita del padre" in considerazione anche "dell'efferatezza del crimine" e della "risonanza mediatica"