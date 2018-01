Diede fuoco e uccise clochard per gelosia, pm chiedono l’ergastolo per il benzinaio

Chiesto il carcere a vita per Giuseppe Pecoraro, accusato dell’omicidio Marcello Cimino, il clochard bruciato vivo mentre dormiva nel marzo 2017. E’ questa la proposta di pena avanzata dai pm Alfredo Gagliardi e Maria Forti al gup Maria Cristina Sala, cui si aggiungerebbe un anno di casa lavoro. Le parti civili, le due figlie e le sorelle hanno avanzato una richiesta di risarcimento danni pari a 2 milioni di euro.

L’episodio risale alla notte del 10 marzo. Pecoraro si era convinto che Cimino (nella foto) "insidiasse" a suo dire la compagna. Quella sera l’imputato, che oggi non era presente in aula, è andato a recuperare un secchio e ad acquistare della benzina. Poi ha raggiunto il senzatetto sotto i portici della mensa dei poveri dei frati cappuccini, in via dei Cipressi, lo ha cosparso con il liquido infiammabile e gli ha dato fuoco. Un omicidio ripreso dalle telecamere di sicurezza della struttura. Poche ore dopo l’arresto eseguito dalla Squadra Mobile e la confessione del benzinaio.

Nel corso dell’udienza gli avvocati Carolina Varchi e Brigida Alaimo hanno chiesto senza successo di sospendere il processo (che si svolge con il rito abbreviato) per valutare le capacità dell’imputato di partecipare al giudizio. Sulla scorta degli elementi acquisiti i pm hanno chiesto l’ergastolo con le aggravanti della premeditazioni, dei futili motivi, dell’aver agito con crudeltà e abusando della minorata difesa dell’ex idraulico che da anni viveva come un clochard.