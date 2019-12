VIDEO | L'omicidio al Cep nella notte, una chiazza di sangue sull'asfalto: le immagini dal luogo del delitto

La vittima, Francesco Paolo Lombardino, carpentiere di 47 anni, sarebbe stata colpita da alcuni colpi di arma da fuoco per strada, in via Benvenuto Cellini. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Cervello intorno alle 3 di notte ma è morto poco dopo