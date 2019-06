Omicidio a Carini, il sindaco: "Il paese è sconvolto"

"E' una vicenda che addolora l'intera collettività. Anna era una gran lavoratrice. La conoscevamo. In paese dicono che aveva presentato denunce contro l'ex marito che ogni tanto si presentava in negozio. Quando succedono queste cose si rimane davvero sconvolti". Lo dice il sindaco di Carini Giovì Monteleone, in merito all'omicidio di Anna Maria Scavo, uccisa dal compagno.

"La tragedia ci tocca tutti. Sono davvero addolorato che si sia arrivati di nuovo a una conclusione così drammatica. Tutta Carini è sconvolta da quanto successo. Peccato che si arrivi sempre troppo tardi", conclude.