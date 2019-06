L'omicidio di Carini, tracce di acido sul volto e sulla bocca della donna uccisa

Si aggrava la posizione di Marco Ricci, l'uomo che sabato scorso ha ucciso l'ex moglie a Carini. Sul luogo del delitto infatti è stata trovata una siringa con dell'acido all'interno. La sostanza, ha accertato il medico legale, era anche sul volto e all'interno della bocca della vittima. Questa circostanza fa pensare che l'uomo abbia tentato di sfregiare la vittima, Anna Scavo.

Intanto il gip - su richiesta del procuratore aggiunto Annamaria Picozzi - ha convalidato il fermo di Ricci. Resta dunque in carcere l'uomo accusato dell'omicidio della 36enne. I carabinieri nei giorni scorsi hanno notificato un provvedimento di fermo d'indiziato di delitto emesso dalla Procura nei confronti del 42enne che davanti al giudice non ha reso alcuna dichiarazione. In attesa di acquisire l'esito dell'autopsia, per cui ci vorranno circa 60 giorni, proseguono le indagini della Procura e dei carabinieri.

La versione dei fatti fornita dall'uomo e dal figlio, testimone del delitto, "è risultata incongruente - come hanno ricostruito dal Comando provinciale - con le successive risultanze investigative, frutto di un minuzioso sopralluogo eseguito dalla sezione Investigazioni scientifiche". La tragedia si è consumata nel negozio di calzature Ferrante di corso Italia in cui la donna lavorava come commessa. Lì dove, ricostruiscono i carabinieri "Ricci l'aveva aggredita con un taglierino alla presenza del figlio minore".

Gli inquirenti hanno anche trasmesso il fascicolo alla procura dei minori perché valuti la posizione dell'adolescente. L'indagine è coordinata, oltre che dall'aggiunto, dalle pm Maria Rosaria Perricone e Giulia Beux.