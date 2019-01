L'omicidio dell'operaio, regolamento di conti pista più calda: il giallo del panetto di hashish

L'ipotesi investigativa più accreditata per l'omicidio di Vincenzo Greco, il manovale palermitano ucciso giovedì sera a Belmonte Mezzagno è il regolamento di conti. Ne sono convinti gli inquirenti che indagano sul delitto avvenuto in una strada di campagna.

Ieri i carabinieri del Nucleo investigativo hanno rinvenuto in un casolare a disposizione della vittima una pistola semiautomatica con matricola abrasa, una pistola giocattolo e un fucile, un passamontagna e un panetto di hashish di 100 grammi.

L'uomo si trovava nella sua auto, un fuoristrada, una Mitsubishi Pajero, quando è stato raggiunto da una raffica di colpi di pistola. Secondo una prima ricostruzione dell’agguato i killer, che sarebbero entrati in azione in due, avrebbero sbarrato la strada a Greco in via Portella della Paglia con una macchina. Quindi avrebbero esploso almeno sei o sette colpi, tre dei quali andati a segno. Un altro ha colpito invece il cofano. Si può ipotizzare quindi che i sicari siano arrivati dalla direzione opposta a quella in cui viaggiava l’operaio.

Qualche ulteriore dettaglio utile per le indagini potrebbe arrivare dall’autopsia disposta dai pm, e che è stata effettuata ieri pomeriggio all’Istituto di medicina legale del Policlinico. Il palermitano 36enne era padre di un bambino e fidanzato con la compagna con cui sarebbe convolato a nozze nei prossimi mesi. Sul suo fuoristrada i carabinieri hanno trovato un panetto di hashish che potrebbe però essere stato piazzato dai killer per depistare le indagini.

Il nome della vittima, incensurata, è stato presto associato a quello del suocero Filippo Casella, ucciso nel 1994 in una guerra di mafia che vedeva contrapposte le figure di Benedetto Spera e Ciccio Pastoia. Le indagini sono coordinate dal Procuratore aggiunto Salvatore De Luca.