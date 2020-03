Commessa uccisa a Carini, l'ex marito e il figlio di 14 anni ora rischiano il processo

E' stata uccisa dall'ex marito, Anna Maria Scavo, 36 anni, commessa in un negozio di scarpe di corso Italia, a Carini, ma al delitto del 16 giugno scorso avrebbe partecipato anche suo figlio, di appena 14 anni. Entrambi adesso rischiano il processo. Il procuratore aggiunto Annamaria Picozzi ed i sostituti Maria Rosaria Perricone e Giulia Beux hanno infatti chiuso le indagini sul caso e si apprestano a chiedere il rinvio a giudizio di Marco Ricci, 41 anni, mentre per il ragazzo sta procedendo la Procura dei minori.

Come ha stabilito l'autopsia sul corpo della donna, a provocarne la morte è stato un taglio alla gola, che le ha reciso la giugulare. Ma nella sua bocca i medici legali hanno trovato anche ustioni determinate dall'acido: Ricci, quindi, avrebbe anche sfregiato la vittima, dalla quale si era separato nel 2018.

Quel pomeriggio l'uomo aveva accompagnato suo figlio che doveva vedere la madre. Nel negozio di calzature vi sarebbe stata una discussione e, dopo qualche ora, Ricci aveva chiamato il 112 spiegando che la sua ex moglie stava male. Poi si era barricato nell'attività commerciale assieme al figlio. Per entrare i carabinieri dovettero chiamare i vigili del fuoco. Oltre al corpo senza vita di Anna Maria Scavo, i militari trovarono sul pavimento anche due siringhe, una con l'ago corroso: è propria lì che sarebbe stato contenuto l'acido. Ricci e il figlio (difesi rispettivamente dagli avvocati Giuseppe Siino e Paolo Grillo) furono accompagnati in ospedale, perché avevano delle lievi ferite. Lì, sentiti in due stanze diverse, fornirono però un'identica versione: sarebbe stata Anna Maria Scavo ad aggredirli per prima con un taglierino e loro si sarebbero limitati a difendersi. Ricci spiegò che il taglio sarebbe avvenuto accidentalmente e che non avrebbe avuto alcuna intenzione di uccidere la ex. Un racconto al quale gli inquirenti non hanno mai creduto.