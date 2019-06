La caduta fatale dopo uno schiaffo, 46enne condannato per la morte di un'anziana

L’avrebbe colpita al volto facendola cadere per terra. Un tonfo violento sul pavimento di casa propria che avrebbe causato una frattura al bacino e la sua morte. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo ha condannato a 6 anni e 8 mesi il 46enne John De Matteis Galioto, sotto processo per omicidio preterintenzionale - con rito abbreviato - per la morte di Anna Maria La Rizza.

Era il 17 luglio dello scorso anno quando la donna, 75 anni, è stata trovata ormai senza vita nel proprio appartamento di via Vito La Mantia, traversa di corso Finocchiaro Aprile. Aveva una frattura scomposta del bacino sulla quale si sono concentrate le attenzione degli agenti del commissiarto Zisa-Borgo Nuovo e della Omicidi della Squadra Mobile. Al momento della tragedia in casa c’erano tre uomini che l’anziana ospitava.

Ad insospettire gli investigatori il fatto che la telefonata al 118 fosse stata fatta, come poi accertato grazie all’autopsia, diverse ore dopo il presunto orario del decesso. Nessuno dei presenti, poi iscritti nel registro degli indagati, aveva però riferito di circostanze anomale che potessero far pensare a qualcosa di diverso da un incidente domestico. Dopo due mesi di indagini, intercettazioni e altro ancora è emersa la verità.

Durante l’interrogatorio uno dei tre ospiti di La Rizza è riuscito a vincere le proprie paure. L’uomo ha riferito infatti di essere stato minacciato di morte da De Matteis Galioto affinché non raccontasse nulla di quanto successo. A provocare la caduta sarebbe stato proprio l’imputato dopo una lite, al termine della quale il 46enne avrebbe colpito con violenza la donna facendo stramazzare al suolo, accanto al proprio letto.