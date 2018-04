Discesa dei Giudici, omaggio a Domenico Modugno con il sosia ufficiale

Domenica 29 Aprile presso il piccolo Teatro Domenico Modugno di via Ruggiero Mastrangelo 26, traversa di via Discesa dei Giudici, si terrà un incontro con simpatizzanti ed estimatori di Modugno per ricordare i 90 anni dalla nascita e i 60 anni della canzone italiana più conosciuta e cantata nel mondo “ Nel blu dipinto di blu ”, ribattezzata Volare.

L'evento è a cura di Lino Zinna, sosia ufficiale del noto artista nato a Polignano a Mare (Bari) il 9 gennaio 1928 e morto a Lampedusa il 6 agosto 1994.

Gianni Contino, Patron del Cantamare, sarà presente con i Vincitori della 39^ edizione a testimonianza della stima e dell'ammirazione nei confronti di Domenico Modugno e del suo prezioso patrimonio musicale apprezzato in tutto il mondo. Lino Zinna, reduce da una tourneè negli Stati Uniti lo scorso gennaio, ripercorrerà le varie e numerose tappe della carriera dell'artista pugliese. Prevista inoltre la partecipazione di personalità del mondo politico e artistico.