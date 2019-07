Nascerà un supermercato al posto dell'ex fabbrica Ancione

Un supermercato alle pendici di Monte Pellegrino, nella zona dove sorge la fabbrica degli Ancione. Svolta in via Thaon de Revel, nella zona della Fiera. Sono cominciati i lavori per radere al suolo ciò che è rimasto degli edifici e dei silos della vecchia struttura, ormai in disuso da parecchi anni. Al posto dell'ex fabbrica di materiale bitumoso "Ancione" sorgerà un supermercato. L'insegna, come si legge sul sito dell'Ansa, dovrebbe essere quella di Eurospin.

Nel 2014 l'area di 14 mila metri quadrati era stata sequestrata perché ritenuta discarica abusiva di rifiuti tossici, tra cui il pericoloso amianto. In quella circostanza cinque persone vennero denunciate per traffico e gestione illecita di rifiuti. Lo scorso ottobre, invece, durante i lavori di bonifica, su un silos all’interno del quale c'erano dei residui di materiale bituminoso, era divampato un incendio capace di sollevare una densa colonna di fumo nero. In quell'occasione i vigili del fuoco riuscirono a domare il rogo e a impedire che le fiamme sprigionassero ulteriormente fumi tossici.

Deciso dunque il destino della fabbrica che dagli anni Trenta produceva mattonelle d'asfalto per l'arredo urbano. Negli anni scorsi erano spuntate varie idee come quella di una zona residenziale con un porticato pieno di negozi e di bar con tavolini all'aperto nel verde. Ma anche quella di un albergo di lusso a cinque stelle, un'opzione legata al sogno - sfumato in fretta - delle Olimpiadi a Palermo del 2012. Invece, la collina che un tempo ospitava le fabbriche, in una zona sopraelevata della città che si affaccia sulla via Ammiraglio Rizzo, ospiterà un nuovo supermercato.

