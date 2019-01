Scuola Tomasi di Lampedusa, stop al freddo polare: dal 2020 arriva il nuovo impianto

Dopo quattro lunghi inverni al gelo l'istituto comprensivo Boccadifalco Tomasi di Lampedusa si appresta a dire addio al freddo polare.

Il Comune di Palermo ha inserito in bilancio i fondi per l’Accordo-quadro che darà il via alla realizzazione dell’impianto di riscaldamento nella scuola media di via Leonardo da Vinci. Ad affermarlo è il dirigente Fabio Mauthe Degerfeld che proprio in questi giorni ha ricevuto una nota da parte dell’Ufficio Edilizia scolastica, a firma del responsabile dell’Unità operativa di settore, Salvatore Maniscalco.

L'intervento di rifacimento dell'intero impianto sarebbe già stato calendarizzato: i lavori dovrebbero prendere il via in primavera o, al massimo, in estate. I riscaldamento dovrebbero dunque entrare in funzione durante l’inverno 2020. Il prossimo anno scolastico niente più copertine e berretti in aula.