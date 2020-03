Coronavirus, un altro carabiniere positivo: fiato sospeso per altri 35 sottoposti a tampone

Un altro carabiniere positivo al Coronavirus, 36 invece quelli negativi. E’ questo il risultato degli ultimi 37 tamponi ai quali sono stati sottoposti i militari del Comando provinciale dopo gli episodi degli scorsi giorni. Il primo caso di contagio da Covid-19 nella caserma Carini è stato registrato al rientro di un carabiniere arrivato dal Trentino passando per l’aeroporto di Verona.

L’uomo il giorno successivo ha incontrato i suoi superiori e dopo aver riferito loro quale fosse il comune da cui era rientrato, è stato invitato a mettersi in quarantena nonostante non manifestasse alcun sintomo. Poi il responso: positivo al Coronavirus. E come lui la moglie, anche lei carabiniere, in servizio al Tribunale di Palermo dove alcuni magistrati si sono sottoposti a controlli a scopo precauzionale.

I successivi accertamenti sanitari hanno fatto suonare l’allarme: otto alti ufficiali sono risultati positivi. I locali del Comando provinciale sono stati sanificati e nei giorni a seguire sono stati effettuati altri test tra i militari che potevano essere entrati in contatti con i contagiati. Su 37 solo uno è risultato positivo. Attesi i risultati su altri 35 tamponi per fugare ogni dubbio su altri colleghi.

L’attività all’interno del Comando prosegue senza sosta, con le dovute cautelare per il personale e per il pubblico. Appare positiva l’evoluzione del quadro clinico dei militari contagiati, nessuno dei quali attualmente ha manifestato i sintomi del virus. I comandanti delle stazioni e dei nuclei speciali continuano a coordinare l’attività investigativa dalle loro abitazioni o dai loro alloggi.