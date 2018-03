Nuovo asfalto in viale Regione Siciliana e corso Tukory: "Si lavorerà di notte"

Da lunedì uomini e mezzi della Rap interverranno per riasfaltare viale Regione Siciliana e corso Tukory. I lavori saranno effettuati durante la notte per evitare di creare disagi al traffico. Anche perché proprio nel caso di corso Tukory si trovano nei paraggi ospedali e scuole.

In viale Regione Siciliana il tratto che sarà interessato dai cantieri è quello che va corso Calatafimi a via Leonardo Da Vinci in entrambe le due direzioni di marcia. Si partirà da via Mulè - corsia centrale direzione Trapani - fino a viale Lazio (piazzale Kennedy). Successivamente si procederà, sempre lungo la corsia centrale in direzione Messina, a partire da via Altarello e fino in corso Calatafimi. Il tratto di ritorno non sarà asfaltato integralmente perchè in precedenza Rap aveva già operato intervenendo sulle parti maggiormente ammalorate. Corso Tukory sarà integralmente asfaltato partendo dalla stazione centrale.

Le squadre saranno costituite da 16 unità per viale Regione Siciliana e 14 per corso Tukory. “Questi due interventi erano particolarmente attesi e sollecitati dai cittadini – spiega il presidente della Rap Sergio Vizzini – e per quanto riguarda viale Regione vista la complessità del cantiere e la lunghezza dei metri quadrati abbiamo chiesto all’amministrazione comunale l’autorizzazione ad operare in notturno per l’adeguamento dei relativi costi di intervento legati al costo del personale e al conglomerato bituminoso. Anche per corso Tukory l’intervento si è reso necessario per la normale usura del manto stradale dovuta al notevole flusso veicolare e agli sbalzi termici stagionali e senza indugio Rap procederà a manutenere la via”.

Per entrambe le strade sono state emanate delle relative ordinanze. Oltre a questi due importanti cantieri, le squadre della manutenzione Strade di Rap sono impegnate in altri fronti come quello che riguarda l'eliminazione delle numerose buche che si sono formate ultimamente a causa delle piogge torrenziali e gli interventi in collaborazione del Settore del Verde finalizzati alla sistemazione dei marciapiedi devastati dalle radici degli alberi. Ad esempio nella zona di Bonagia sono stati già effettuati alcuni interventi in via Del Levriere.

Gallery