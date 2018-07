Bagheria, in azione nuovi mezzi per la raccolta differenziata

Quattro vasche con costipatore, un autocompattatore, 2 assi e 4 cassoni scarrabili: sono i nuovi mezzi di cui l’amministrazione comunale di Bagheria dispone per il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati. Lo rende noto il Comune in una nota. Si tratta dei mezzi che sono stati acquistati grazie al finanziamento di Comieco, il consorzio nazionale di recupero e riciclo degli imballaggi a base di cellulosica, acquistati per potenziare la raccolta di carta e cartone e imballaggi in cartone.

"Nei giorni scorsi sono arrivati i nuovi mezzi - si legge - che sono in fase di assicurazione e che entreranno in azione nei prossimi giorni. Intanto prosegue l’azione dell’amministrazione per aumentare la quantità di rifiuti differenziati raccolti. A tal proposito l’assessore ai Lavori e Servizi Pubblici, Fabio Atanasio, ricorda che è sempre attivo, presso il l'Icp il servizio di distribuzione gratuita dei mastelli per il conferimento dei rifiuti differenziati".

L’amministrazione inoltre si scusa per il rallentamento nel servizio di raccolta rifiuti ingombranti, che non è interrotto ma sono numerosissime le prenotazioni e il personale in servizio non è sufficiente a gestire in tempi rapidi tutte le richieste. Si ricorda che è sempre possibile chiedere di consegnarli direttamente in autoparco dietro appuntamento al numero telefonico: 091.943141.

