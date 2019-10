Ecco i nuovi diaconi, cerimonia in Cattedrale: c'è anche il prof di Agraria

In festa la Comunità del Seminario arcivescovile per le ordinazioni diaconali che si svolgeranno domani - domenica 20 ottobre - alle ore 18 in Cattedrale. Saranno ordinati diaconi, per l’imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione dell’arcivescovo Corrado Lorefice, quattro seminaristi del Seminario di Palermo.

I seminaristi che saranno ordinati diaconi sono: Giuseppe India 27 anni della Parrocchia Immacolata Concezione di Ventimiglia di Sicilia che ha conseguito il titolo di Baccelliere alla facoltà teologica di Sicilia, Gaetano Marsiglia, 32 anni della parrocchia San Giovanni Apostolo di Palermo che ha conseguito il titolo di Baccelliere alla facoltà teologica di Sicilia, Nunzio Pomara 36 anni della parrocchia Maria SS. Immacolata di Godrano, il paese dove l’ultimo sacerdote ad essere ordinato fu l’attuale vescovo di Ragusa, Carmelo Cuttitta.

Ha conseguito il titolo di Baccelliere alla Facoltà teologica di Sicilia e Gabriele Tornambé 41 anni della parrocchia Sant’Espedito di Palermo, insegnante e ricercatore in Agraria all'Unipa, dopo la licenza in Liturgia e teologia dei sacramenti a Parigi, ha conseguito il dottorato in Liturgia e teologia pastorale presso l’Università di Friburgo in Svizzera.