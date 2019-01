Rinascono le palme a Palermo: si comincia da via Messina Marine

"Stamattina, percorrendo via Messina Marine, i palermitani hanno trovato una gradita sorpresa: tantissime nuove palme Washingtonia, che gli operai della Reset stanno piantumando per sostituire quelle uccise dal punteruolo rosso, ma anche oleandri e altre essenze ornamentali". Lo dice Tony Sala, capogruppo di Palermo 2022 a Sala delle Lapidi. "Un fantastico colpo d’occhio che ridona bellezza al litorale della costa sud, grazie a un programma di riqualificazione del verde finanziato dal Patto per Palermo e che riguarderà tutte le borgate marinare: entro questa primavera (i tempi sono dettati dalla natura) Mondello, Addaura, Barcarello e Romagnolo diventeranno più belle e più vivibili".