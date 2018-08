Tram a Mondello e Sferracavallo, via ai rilievi per ampliare le linee: spuntano nuovi cantieri

Via ai rilievi per ampliare le nuove linee tranviarie in città. E così scattano le limitazioni al traffico, dal centro a Tommaso Natale, passando per la zona dello stadio. A comunicare i cambiamenti è il comando dei vigili. "L'obiettivo - spiegano da via Dogali - è effettuare i rilievi georadar e le indagini geofisiche per l’individuazione plano-altimetrica dei sottoservizi interrati come condotte idriche, fognarie e del gas e per la ricerca di eventuali strutture murarie archeologiche sepolte".

I lavori si realizzeranno nell'intervallo di tempo che va dal 17 al 22 settembre, ma verranno comunicati 48 ore prima per evitare disagi alla circolazione e garantire la percorribilità delle strade. Ciascun intervento si esaurirà in un massimo di due giorni: nell’area del cantiere è prevista la chiusura al transito veicolare della porzione di carreggiata o marciapiede (dimensioni di 10 metri per 3), per il posizionamento di macchine ed attrezzature. Nelle strade coinvolte dai lavori verrà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta per ciascun Iato della carreggiata.

Il Comune ha creato la mappa dei lavori, con tre aree. La zona "E" riguarda viale Alcide De Gasperi, viale Strasburgo, viale Francia, viale San Lorenzo, via Lanza di Scalea, via Luigi Einaudi, viale Sandro Pertini, viale Venere, viale Margherita di Savoia, viale Regina Elena, via Torre di Mondello; area di parcheggio Mongibello, via Mondello, via Palinuro, piazzale Edoardo Caracciolo, viale Galatea, via Mattei.

La zona "F" va riguarda via Lincoln, Foro Umberto I, via Cala, via Francesco Crispi, via Piano dell'Ucciardone, piazza Antonino Caponnetto. L'area "G" va invece da via Giuseppe Lanza di Scalea a piazza Simon Bolivar, viale Rosario Nicoletti e coinvolge anche via del Cedro e via Palazzotto.

Le maestranze, durante tutta la durata dei lavori, dovranno collocare oltre alle transenne per delimitare l'area di cantiere, anche la segnaletica stradale (luminosa di notte) per far deviare il traffico veicolare con l'indicazione del cantiere e la durata delle operazioni. "Quando i lavori saranno ultimati - spiegano dalla polizia municipale - si dovrà ripristinare a perfetta regola d'arte la continuità del manto stradale, la pavimentazione dei marciapiedi, i cordoli eventualmente dimessi, la segnaletica verticale ed orizzontale manomessa a causa degli interventi".

Le tratte oggetto dei rilievi ospiteranno il percorso delle seguenti linee:

Tratta “E”: - Linea 6/2 - prolungamento della linea 1 esistente per circa 20 chilometri (andata/ritorno), da viale Croce Rossa a Mondello. Tratta Linea Croce Rossa, viale Strasburgo, bretella sino a parcheggio Francia, via Lanza di Scalea, viale dell'Olimpo, via Mattei sino al parcheggio Galatea;

Tratta “F”: - Linea 5/2 - prolungamento della linea 1 esistente per circa 9 chilometri (andata/ritorno), da via Duca della Verdura alla stazione centrale. Tratta linea via Duca della Verdura (angolo via Libertà), via Francesco Crispi, Foro Umberto I, via Lincoln, via Balsamo.

Tratta “G”: - Linea 6/3 - prolungamento della linea 1 esistente per circa 5 chilometri (andata/ritorno), fino a Sferracavallo.