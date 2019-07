Traffico, scatta la rivoluzione in centro: come cambia la viabilità tra via Roma e via Wagner

Viabilità rivoluzionata tra via Roma e via Amari da questa mattina. A causa del via ai lavori alla fognatura chiude al traffico, fino a gennaio, l'incrocio tra le due arterie. Di conseguenza cambia la circolazione in tutto l'isolato: da via Roma si potrà svoltare verso via Ammiraglio Gravina per percorrere via Wagner, che cambia senso di marcia, e ritornare su via Roma verso piazza Sturzo. Parallelamente a via Roma, si potrà percorrere via Villaermosa per proseguire su via Wagner. In via Wagner, inoltre, scatta anche il divieto di sosta sul lato destro fino al dieci agosto. La sosta, laddove prevista, sarà regolamentata in senso parallelo sul lato sinistro nel senso di marcia.

Scatta l'obbligo per coloro che percorreranno via Amari da piazza Ruggero Settimo di immettersi in piazza Sturzo. Da via Roma per arrivare in via Crispi si potrà percorrere via Principe di Belmonte. Via Roma, nel tratto compreso tra via Ammiraglio Gravina e via Emerico Amari (escluse) chiude al transito veicolare e pedonale, ad eccezione di un camminamento protetto almeno su uno dei marciapiedi. Sempre in via Roma sospesa la corsia riservata in direzione Stazione Centrale nel tratto Amari-Cavour.

Un cartello in piazza Ruggiero Settimo, lato via Amari, indicherà l’obbligo di percorrere piazza Don Sturzo, con l'indicazione dell’inversione di marcia della via Riccardo Wagner. In tutte le strade interessate dai lavori dovrà essere garantito, almeno su un lato della sede stradale e in qualunque momento, un percorso pedonale protetto e sicuro. L’ impresa esecutrice dei lavori provvederà a posizionare la segnaletica di preavviso, anche luminosa, circa la presenza del cantiere, su tutte le strade che conducono ad esso, con indicazione degli itinerari alternativi.

"Le novità alla viabilità, e in particolare lo stop alle auto all'incrocio tra via Roma e via Amari - informa la polizia municipale - è stato deciso per consentire i lavori di disinquinamento della fascia costiera che dall’Acquasanta arriva al fiume Oreto: ovvero il potenziamento della fognatura, il cosiddetto "sistema Cala". L’installazione del cantiere si è reso necessario per spostare i sottoservizi e realizzare il pozzo "Roma-Amari", che porterà le acque nere al depuratore di Acqua dei Corsari".



Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Palermo usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery