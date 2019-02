Taglio del nastro per la nuova sede della polizia stradale a Buonfornello

Questa mattina si è svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova sede della polizia stradale a Buonfornello che si trova sulla strada statale 113 (chilometro 205,600). L’edificio, di proprietà di Anas, era stato realizzato nel 1973 e necessitava di importanti interventi di ristrutturazione. Due anni fa, Anas ha quindi avviato i lavori durante i quali la sede, nella quale lavorano 60 risorse della polstrada, è rimasta sempre operativa.

Gli interventi di ristrutturazione hanno riguardato l’intera struttura, che presenta una superficie di 1500 metri quadrati, oltre l’autorimessa al piano interrato, per un investimento complessivo pari a 1,4 milioni di euro. I lavori hanno consentito di migliorare notevolmente l’efficienza energetica del fabbricato, raggiungendo la classe A4, la più elevata, grazie anche alla realizzazione di pareti ventilate, e all’installazione di impianti fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, oltre ad un impianto di climatizzazione con monitoraggio centralizzato degli impianti e, naturalmente, illuminazione a led.

“Inaugurare locali come questi, significa per la polizia stradale guardare al futuro e migliorare i servizi per i cittadini anche in tema di mobilità sicura, rispettando le regole - ha affermato il prefetto Sgalla - e questo costituisce inoltre un segnale agli stessi operatori perché operare in ambienti belli e dignitosi migliora anche lo stato d’animo”.

“Siamo assolutamente contenti che oggi con questo presidio, fisicamente bello, importante ed imponente, poniamo - ha commentato il questore di Palermo, Renato Cortese - un ulteriore tassello per la sicurezza dei cittadini nel territorio della provincia di Palermo ed, in particolare, in questo strategico crocevia di autostrade”.

