Record trapianti nel 2017 in Sicilia: solo all’Ismett sono stati 173 

Il 2017 passerà alla storia come l’anno record per il settore dei trapianti in Sicilia: ne sono stati effettuati ben 281. E di questi ben 173 sono avvenuti a Palermo, all'Ismett. Comincia bene anche il 2018: a gennaio l'Ismett ha segnato un altro record effettuando ben 20 interventi in un solo mese. I numeri sono estratti dalla relazione annuale presentata dal Centro regionale trapianti presentata al tavolo tecnico delle associazioni di settore che ha confermato le ipotesi che facevano presagire un anno di grande successo.

“Un dato straordinario quello dell'Ismett - sottolineano le associazioni - che potrebbe portare l'istituto a concludere il 2018 con ben 240 trapianti, a beneficio dei pazienti in lista di attesa, e dell’intero sistema sanitario regionale”.

Si riduce inoltre il tasso di opposizione al prelievo di organi e tessuti nelle Unità di rianimazione siciliane. "Un risultato - continuano le associazioni - che è stato possibile grazie al lavoro eccezionale del team diretto da Bruna Piazza che ha consentito l’utilizzo al massimo delle loro potenzialità dei Centri di trapianto siciliani come Ismett e i Centri di trapianto di rene di Arnas Civico e Policlinico di Catania, non dimenticando le Unità di rianimazioni in prima linea e i laboratori dell’Ospedale Cervello indispensabili per le attività trapiantologiche".