Bomba d'acqua, Tirrenia: viaggi gratuiti da e per Napoli ai palermitani

Dopo l'alluvione di mercoledì a Palermo, Tirrenia si è stretta ai cittadini palermitani, offrendo il viaggio da e per Napoli sia giovedì che venerdì a tutti i residenti a Palermo e provincia. "Le navi Florio e Rubattino, che per 365 giorni all'anno collegano Napoli e Palermo, dopo aver assicurato la continuità territoriale con la Sicilia durante tutto il periodo del lockdown, con la consegna di merci, alimentari e medicinali urgenti, per due giorni consecutivi - si legge in una nota del gruppo Onorato Armatori - hanno deciso di offrire il 100% di sconto a tutti i palermitani con una promozione riservata a tutti i residenti a Palermo e provincia. La nostra azienda non dimentica mai i suoi passeggeri, per 365 giorni all'anno e nei momenti più difficili".

