Violento nubifragio nella notte, allagamenti e strade come fiumi

Tuoni, lampi e fulmini: un nubifragio si è abbattuto su Palermo nella notte provocando numerosi disagi. Allagamenti e alberi caduti: numerosi gli interventi per vigili del fuoco e vigili urbani in diverse zone della città. Diverse auto sono rimaste bloccate nelle strade che si sono completamente allagate.

Sono stati segnalati disagi soprattutto in viale Regione, dove i sottopassi sono stati invasi dall'acqua, ma anche a Tommaso Natale, in via Ugo La Malfa, alla Zisa e alla Noce. Critica la situazione all'altezza dei ponti di viale Michelangelo e di viale Lazio. Ai limiti dell'impraticabilità le bretelle della circonvallazione, notevoli le ripercussioni per il traffico. "Siamo intervenuti in diverse zone di Palermo anche perché ci hanno segnalato cornicioni pericolati e infiltrazioni d'acqua", spiegano dal comando dei vigili del fuoco.

Video di Alessia Andriolo

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Strade come torrenti in piena - come spesso succede dopo le piogge - anche a Mondello e Partanna. "Qua un carro funebre è rimasto impantanato nell'acqua ed è stato necessario, questa mattina, l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco", hanno aggiunto dal 115.

"Si deve attivare un piano d'emergenza di Protezione civile che scatti in automatico in ogni situazione del genere - scrivono sulla pagina Facebook Mondello merita di più -. Siamo disperati". Il centralino dei vigili del fuoco è stato preso d'assalto, decine le chiamate per richieste di soccorso. E il temporale di questa notte non ha risparmiato neanche la provincia. Segnalati interventi ovunque, da Porticello a Casteldaccia a Carini.