Violento nubifragio nella notte, allagamenti e strade come fiumi

Un nubifragio si è abbattuto su Palermo nella notte provocando numerosi disagi. Allagamenti e alberi caduti: decine sono stati gli interventi per vigili del fuoco e vigili urbani nella zona orientale della città. Diverse auto sono rimaste bloccate nelle strade che si sono completamente allagate. Sono stati segnalati disagi nella zona - soprattutto - di corso Calatafimi, Belmonte Chiavelli, Bonagia, Ciaculli, Falsomiele. Tuoni, lampi e fulmini: un'intensa "attività elettrica" che si è manifestata nel cuore della notte, risparmiando però metà della città e il centro storico.

In via Villagrazia un albero si è abbattuto sulla sede stradale. Strade come torrenti in piena: diversi tombini fognari sono saltati creando allagamenti sia nelle abitazioni al pian terreno che in garage e magazzini. La situazione più critica a Villagrazia dove - intorno alle 3 - sono caduti ben 50 mm di acqua in appena mezz'ora. Completamente allagato anche il sottopasso di via Emily Balch.

Il centralino dei vigili del fuoco è stato preso d'assalto, decine le chiamate per richieste di soccorso. Al punto che - a causa di un guasto alla linea - chi ha tentato di mettersi in contatto chiamando il 115 per un'emergenza ha trovato sempre occupato. Il temporale di questa notte non ha risparmiato neanche la provincia. Segnalati interventi ad Altavilla Milicia, Bagheria e Cefalù.