Sottopasso di via Leonardo da Vinci, morte due persone rimaste intrappolate in auto

Il giorno del Festino si trasforma in tragedia. Due persone sono morte questo pomeriggio nel sottopasso di via Leonardo Da Vinci, sono rimaste intrappolate dentro la loro auto. Sul posto stanno intervenendo i sommozzatori dei vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione le due vittime sono annegate dentro alla vettura che si è allagata. I corpi senza vita sarebbero stati visti dai vigili del fuoco, ma al momento non sono ancora stati recuperati dai sommozzatori che stanno scandagliando il sottopassaggio.

Bambini in ipotermia in via Sardegna

Due bambini, il più piccolo di 9 mesi, sono stati ricoverati in ospedale per ipotermia. I piccoli sono rimasti intrappolati in auto, insieme ai loro genitori, nel sottopasso di viale della Regione, all’altezza di via Sardegna. Le forze dell’ordine hanno prelevato coperte e teli termici dagli ospedali per le persone soccorse in strada.

(Articolo in aggiornamento)

