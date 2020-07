Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | Si impantana in viale Regione e si sente male, soccorso da alcuni automobilisti

La pioggia battente ha mandato in tilt la circonvallazione: scene di panico tra via Michelangelo e via Leonardo Da Vinci, di fronte a piazzale Giotto. L'uomo è stato accompagnato alla stazione di benzina nella corsia opposta e poi è stato raggiunto da un’ambulanza