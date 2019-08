Notte di Ferragosto, piano straordinario contro i rifiuti in spiaggia: vicesindaco a Mondello

Piano straordinario per la pulizia delle spiagge palermitane durante la notte di Ferragosto. A garantirlo su indicazione dell'Amministrazione comunale per il quinto anno consecutivo sarà la Reset. In particolare, gli operai della società partecipata, a partire dalle 16.30-17 interverranno su tutti i litorali a loro affidati, distribuendo sacchi per la raccolta dell'immondizia e raccogliendo la spazzatura già prodotta.

Nella notte di Ferragosto il servizio verrà svolto a partire dalle 1.30 di domani (15 agosto) iniziando con la raccolta dei sacchi distribuiti il pomeriggio, per proseguire sino al completamento delle operazioni di pulizia. A Mondello, nella notte, saranno presenti anche il vicesindaco e assessore al Decoro, Fabio Giambrone, e l'amministratore unico di Reset, Antonio Perniciaro. Le attività andranno avanti sino alle 9-10 del mattino, in modo tale da consentire la fruizione delle spiagge pulite a cittadini e turisti.

Per quanto riguarda l'organizzazione delle squadre, Reset suddividerà gli interventi in costa Nord (Sferracavallo, Barcarello, Mondello, Colapesce, Vergine Maria e Arenella) e in costa Sud (Bagni ex Petrucci e Campanile D'Oro), utilizzando i 30 operatori assegnati a questo servizio.

"Sono grato alla Reset e ai suoi lavoratori - dice il vice sindaco Giambrone - per questo servizio straordinario, che è fondamentale per evitare che un uso improprio delle coste possa avere conseguenze negative per la loro fruizione. Confidiamo, ovviamente, nella massima attenzione e sensibilità da parte di tutti i cittadini perché questo momento di festa e socialità non sia momento di aggressione al territorio e di sfregio per il decoro delle nostre spiagge".