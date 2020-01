E' svanito il profumo della carta: scompaiono le edicole, protesta notturna in centro

La dura vita del giornalaio, mestiere in via di estinzione. Organizzata manifestazione sotto i portici di via Ruggero Settimo per sensibilizzare i cittadini. I numeri della crisi sono impietosi: a Palermo nel 2001 si contavano 280 edicole, adesso il numero si è ridotto a quasi 100 punti vendita