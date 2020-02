E' morto il notaio Antonio Marsala, tifoso rosanero doc e appassionato di teatro

Uomo di legge, ma anche tifoso storico del Palermo e appassionato di teatro. Sono solo alcuni aspetti che hanno caratterizzato la vita del notaio Antonio Marsala, molto noto in città, morto nella notte tra giovedì e venerdì all'età di 85 anni.

E' stato componente del Consiglio Nazionale del Notariato a Roma. Ha fatto della sua fede rosanero una bandiera, abbonato da sempre al Barbera, è stato spettatore di tutte le vicissitudini della squadra cittadina per un breve periodo è stato anche azionista. Può essere considerato il “padre” del cabaret palermitano: nel 1966 fondò "I Travaglini", gruppo che si esibiva in uno scantinato di via XX Settembre e prima ancora il suo "Teatro dei 172" aveva visto il debutto da regista di Michele Perriera.

"Antonio Marsala - dice il sindaco Leoluca Orlando - è stato un grande professionista, un uomo di cultura, che con altri si è fatto promotore di iniziative culturali di grande spessore, prima fra tutte quella de 'I Travaglini' con Salvo Licata e il Centro universitario per il teatro. Palermo perde un uomo appassionato che tanto ha dato alla nostra città".

In tanti sui social esprimono cordoglio per la sua morte. Il sovrintendente del Teatro Massimo Francesco Giambrone lo ricorda come "una gran bella persona, un amico caro e affettuoso sempre disponibile a dispensare consigli e ad accogliere con un sorriso, un appassionato amante del teatro e della cultura. Palermo - dice - è un po' più triste e un po' più povera oggi".

I funerali si svolgeranno lunedì alle 11 nella chiesa di San Francesco di Paola.