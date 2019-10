Gesap convoca i sindacati: "Soddisfatti del primo atto del nuovo presidente"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Soddisfatti che il primo atto ufficiale, dopo la nuova nomina a presidente del Cda di Gesap di Francesco Randazzo, sia stato la convocazione dei sindacati di categoria arrivata nel pomeriggio di mercoledì due ottobre". Lo afferma il segretario regionale Sicilia dell'Ugl Trasporo Aereo Sicilia Domenico De Cosimo che aggiunge "colgo l'occasione per formulare da parte mia e delle rappresentanze sindacali aziendali i migliori auguri sia al neo presidente che ai riconfermati consiglieri e all'ingegnere Giovanni Scalia che torna a ricoprire il ruolo da amministratore delegato”. “L’Ugl Trasporo Aereo Sicilia - conclude De Cosimo - prende le distanze da qualsiasi comunicato stampa uscito in queste ultime ore avente come tema le nuove nomine alla Gesap: diramato senza la necessaria condivisione, ne autorizzazione da parte della segreteria Ugl Trasporto Aereo Sicilia”