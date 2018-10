Cinisi, Tommaso Chirco è il nuovo comandante di polizia municipale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In data odierna, il sindaco - con determina n. 21 - ha proceduto alla nomina del nuovo comandante del corpo di polizia municipale, Tommaso Chirco, in servizio dal 1981 e vice comandante vicario dal 2004. Il neo comandante sostituisce Franco Lo Duca in congedo per pensionamento. Al neo comandante sono giunti gli auguri dall’Amministrazione comunale, che ne ha stigmatizzato l’alta professionalità.