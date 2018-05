Anci Sicilia Giovani, Daniele Marino nominato coordinatore della provincia di Palermo 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nei giorni scorsi Maurizio Lo Galbo, coordinatore regionale Anci Sicilia Giovani, ha nominato Daniele Marino, che ricopre l’incarico di consigliere comunale di Santa Flavia, coordinatore della provincia di Palermo dell’Anci Giovani. Daniele Marino ha 36 anni, lavora presso il ministero della Giustizia e fa parte della Consulta Pesca del Comune di Santa Flavia. “Volevo ringraziare- afferma Daniele Marino- il coordinatore regionale Anci Sicilia Giovani Maurizio Lo Galbo per avermi conferito questo prestigioso incarico, all’interno dell’associazione che rappresenta tutti i comuni italiani, di coordinatore della provincia di Palermo dei giovani amministratori. Il mio obiettivo- prosegue Daniele Marino- è quello di permettere ai giovani amministratori della provincia di Palermo attraverso l’Anci di poter sfruttare ed usufruire di una serie di strumenti e vantaggi per le proprie comunità attraverso, per esempio, i finanziamenti derivanti dai progetti regionali, nazionali ed europei. Infine - conclude Daniele Marino - ritengo importante che ci sia una collaborazione tra comuni e amministratori locali affinché, attraverso un lavoro di sinergia, si pongano le basi per progetti comuni a vantaggio degli enti locali che versano in condizioni economiche molto gravi e non riescono a soddisfare a pieno i bisogni della collettività”.