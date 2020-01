Noleggio auto con conducente, sì della Regione al trasferimento delle licenze

Le licenze Ncc si potranno trasferire da un titolare all'altro. Ad annunciarlo è il Comune che nei mesi scorsi, dopo l'istituzione del registro informatico pubblico nazionale e la sospensione del rilascio delle autorizzazioni, aveva scritto alla Regione - che ha competenza esclusiva in materia di trasporti regionali di qualsiasi tipo - per avere chiarimenti in merito alla problematica.

"Da mesi - dichiara l'assessore allo Sviluppo Economico Leopoldo Piampiano - c'era uno stallo che rischiava di bloccare il lavoro di una categoria e finalmente nei giorni scorsi è arrivata la risposta da parte della Regione, i cui Uffici hanno spiegato che è possibile procedere con il rilascio dei 'subingressi', fermo restando che il subentrante sia in possesso degli obblighi di legge, e che i divieti previsti con l'istituzione del registro sono validi esclusivamente per le nuove licenze". Si sblocca quindi il rilascio di nuove autorizzazioni.