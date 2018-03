Noleggia un’auto a Roma ma non la restituisce, denunciato palermitano

Noleggia un'auto a Roma ma non la restituisce: un palermitano è stato denunciato dalla polizia per il reato di appropriazione indebita. Il protagonista della vicenda è un pregiudicato di 43 anni. L'uomo, dopo aver noleggiato una vettura presso una agenzia a Roma, non l’ha più restituita. Il titolare della ditta, quindi, ha formalizzato la denuncia di appropriazione indebita e la targa dell’auto è confluita nel database della polizia di Stato. Una delle pattuglie in servizio, avvalendosi del sistema automatizzato di lettura targhe, ha intercettato l’automobile abbandonata nei pressi di un parcheggio di un supermercato di Imperia.

La fuga del palermitano, però, è durata poco: gli operatori di polizia infatti lo hanno intercettato a Sanremo, intento a prenotare una camera d’albergo. La vettura, inizialmente posta sotto sequestro, è stata riconsegnata al legittimo proprietario.