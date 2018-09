Buffet palermitano per “Spoleto Arte incontra Venezia”: Nino ‘u ballerino sponsor per Vittorio Sgarbi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il vincitore dell’Oscar nazionale dello street food Antonino Buffa, noto come Nino’u Ballerino, ancora una volta a fianco del professore Vittorio Sgarbi in occasione di un evento culturale tra i più rilevanti del panorama nazionale: “Spoleto Arte incontra Venezia”. Una mostra curata da Sgarbi e organizzata dal manager della cultura Salvo Nugnes, presidente di “Spoleto Arte”, annunciata quale “osservatorio” sul mondo dell’arte contemporanea e che racchiude al proprio interno due esposizioni presso Palazzo Falier e Palazzo Rota Ivancich a Venezia. Il più famoso esponente palermitano del cibo di strada nel mondo si riconferma dunque partner di Spoleto Arte: dopo la Pro Biennale ritorna nella stessa fortunata location, presenziando con le sue apprezzatissime specialità al vernissage che si terrà venerdì 28 settembre alle 16:00 presso la Scuola Grande di San Teodoro, nell’area del Ponte di Rialto.

Il parterre degli ospiti della manifestazione sarà composto da nomi illustri quali l’artista Josè Dalì, figlio di Salvador Dalì, il fotografo di fama internazionale Roberto Villa, la psicoterapeuta e scrittrice Maria Rita Parsi, Carlo Motta di Editoriale Giorgio Mondadori, il direttore dell’Orchestra del Teatro La Fenice Silvia Casarin Rizzolo, l’ex presidente della Fondazione Canova Renato Manera e il Trio Concentus Venetiani con Brunella Carrari, Rita Celanzi e Zoya Karapetyan. Anche in occasione del prestigioso evento, Nino si esibirà preparando dinanzi al pubblico focacce con milza, panelle e crocchè a ritmo di danza e proponendo quegli “annacamenti” ai quali i palermitani sono ormai avvezzi ma che rappresentano ogni volta una sorpresa per i suoi fan ed estimatori di altre città. “Sono felicissimo di tornare a lavorare in una città magnifica come Venezia – spiega il “meusaro” di corso Camillo Finocchiaro Aprile – e ancora più lieto di prestare la mia opera professionale per due big della cultura quali Sgarbi e Nugnes”.