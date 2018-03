"Infrange gli arresti domiciliari", in carcere "l'uomo dei cani"

Niente più arresti domiciliari ma il carcere per Antonino Spina, 45 anni, personaggio noto in città, che da anni cammina per le vie del centro con decine di cuccioli di cane e scandendo l'inconfondibile "Aiutateli". Un'attività messa in dubbio dagli animalisti, che lo hanno spesso contestato.

Nei giorni scorsi era finito ai domiciliari perché per tre volte non aveva rispettato l'obbligo di dimora e aveva accumulato una lunga serie di denunce.Gli agenti del commissariato Zisa-Borgo Nuovo nel corso dei controlli hanno verificato il mancato rispetto delle prescrizioni e così hanno eseguito l'aggravamento della misura. Aveva scelto come domicilio un'abitazione di via Gorgone a Cruillas, dicendo che si trattava della casa dei genitori. Invece i poliziotti hanno trovato "una grande terrazza con un box abusivo e ventiquattro cani randagi dentro in cattive condizioni igienico-sanitarie".

"Spina - spiega la polizia - continuava ad intrattenere rapporti con l’esterno, utilizzando una pagina Facebook ed un telefono cellulare che possedeva segretamente". Adesso si trova al Pagliarelli.