Il clan che costringeva le ragazze nigeriane a prostituirsi con i riti voodoo: 4 fermi

Sono accusate di appartenere ad un'associazione per delinquere transnazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento della prostituzione di giovani donne provenienti dalla Nigeria. I finanzieri del Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo nella notte hanno fermato quattro persone,

Le operazioni di polizia giudiziaria si sono svolte fra Palermo, Napoli, Lecco e Bergamo, concludendosi in queste ore con l'individuazione e la cattura del capo dell'organizzazione - già rifugiato politico - nell'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo). L'indagine delle Fiamme Gialle, coordinata dalla Dda palermitana, ha "consentito - come spiegano dalla guardia di finanza - di smantellare una organizzazione criminale, operante tra la Nigeria, la Libia e l'Italia, che ha costretto giovani donne nigeriane, a fronte della promessa di opportunità lavorative nel nostro Paese, ad assumersi un debito di 30 mila euro, quale pagamento del viaggio verso l'Italia e per l'avviamento al lavoro".

Le ragazze – di fatto avviate alla prostituzione – si trovavano in un evidente stato di vulnerabilità psicologica, determinato dalla celebrazione di macabri riti Voodoo a garanzia del debito contratto. Le giovani venivano consegnate al capo dell’associazione, una donna di etnia nigeriana, T.E. di anni 35, residente a Palermo. Avviate alla prostituzione, avevano l’obbligo di riscattare progressivamente la somma concordata per riottenere la libertà ed evitare conseguenze per loro e i propri familiari in Nigeria.