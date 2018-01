La proposta del consigliere: "Niente Tari per i poveri"

"Chi usufruisce della carta Sia (il sostegno per l’inclusione attiva) o del reddito di inclusione sociale sia esentato dal pagamento della tassa sui rifiuti". A chiederlo è Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione. "Si tratta di un atto di coerenza di fronte allo stato di disagio e di indigenza in cui si trovano le famiglie - ha spiegato Nicolao -. Non si può inseguire con avvisi e cartelle esattoriali chi ha una situazione di povertà accertata dagli assistenti sociali del comune di Palermo. Sarebbe opportuno concentrare le risorse umane dell'ufficio tributi sugli evasori economicamente aggredibili. Per questo - conclude Nicolao - ho presentato una mozione in circoscrizione, affinché possa diventare un atto di indirizzo per la commissione permanente competente e successivamente per il consiglio comunale auspicandone la modifica del regolamento Tari".