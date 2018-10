Intervento tecnico necessario, niente risonanza magnetica all'ospedale Ingrassia

E' stata momentaneamente sospesa l'attività della Risonanza magnetica dell'ospedale Ingrassia. A comunicarlo - attraverso una nota - sono stati gli uffici dell'Asp. Lo stop è stato reso necessario per consentire un intervento tecnico straordinario. Gli esami, sia per i ricoverati che per l'utenza esterna, saranno assicurati nella vicina struttura di Villa delle Ginestre. "Si ricorda - dicono dall'Asp - che a disposizione degli utenti che accedono tramite Cup (Centro unificato di prenotazione) sono a disposizione anche la Risonanda magnetica del poliambulatorio centro di via Turrisi Colonna e dell'ospedale di Partinico".